Борец за права предпринимателей Андрей Назаров может стать премьер-министром Башкирии

Андрей Назаров является постоянным союзников Радия Хабирова, выигравшего с разницей в 82% выборы главы республики. При этом, bashinform.ru пишет, что в середине 00-ых Хабиров не был успешным среди политической верхушки, что и послужило причиной его переезда в Москву. В отношении Назарова же, помимо травли в рамках медиа-платформ, инициировали ложные уголовные дела, в ходе расследования которых он сумел доказать свою невиновность.

Андрей Назаров родился в башкирском городе Баймак, а по прошествии некоторого времени семья уехала в Сибай. В 16 лет Назаров из-за смерти отца вынужден был одновременно работать шоферов и учиться в Сибайском горно-обогатительном техникуме. В 2016 он защитил кандидатскую на тему «Социально-политические проблемы малого предпринимательства в регионе: На примере Республики Башкортостан». Его первый совместный с друзьями бизнес-проект — фирма «БашКазРос», специализирующаяся на перевозке дефицитных товаров из Казахстана в Башкирию и обратно.

Самостоятельным делом Назарова стала строительная компания. В настоящее время его ГК «Гранель-недвижимость» является одним из самых крупных предприятий Москвы и Подмосковья, деятельность которого связана с многоэтажными жилыми домами. Объем текущего строительства обеспечил компании место в десятке лучших строительных компаний по стране.

Вместе с тем, в 1998 Назаров стал депутатом Сибайского городского собрания. К настоящему времени в его послужном списке десятки организаций, которые поддерживают и защищают бизнес в республике. К примеру, Назаров является автором идеи проведения одного из крупнейших экономических форумов России — Ялтинского. В 2007 году он стал депутатом Госдумы, издав 28 законов, касающихся социальной сферы и гуманизации уголовного кодекса.

Помимо того, в соцсфере Башкирии Назаров организует и спонсирует ежегодные спортивные марафоны в Уфе и Сибае, в которых принимают участие столичные звезды.