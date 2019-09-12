СМИ: в России в 30 штабах соратников Навального проходят обыски
Сегодня, 12:03ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В 30 городах России 12 сентября начались обыски в штабах соратников Алексея Навального, об этом на своей странице в соцсети сообщил его соратник Леонид Волков.
По предварительной информации обыски связаны с делом против Фонда борьбы с коррупцией по обвинению в отмывании денег. Якобы Басманный суд разрешил следователю, ведущему дело, провести почти 100 обысков. При этом источники сообщают, что обыски проходят и у активистов движения «Голос». Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков утверждает, что сегодня проходит уже более сотни оперативных мероприятий.
В силовых ведомствах мероприятия пока не комментируют. Известно, что обыски проходят в штабах в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Томске, Краснодаре и других.
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