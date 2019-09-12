СМИ: в России в 30 штабах соратников Навального проходят обыски

По предварительной информации обыски связаны с делом против Фонда борьбы с коррупцией по обвинению в отмывании денег. Якобы Басманный суд разрешил следователю, ведущему дело, провести почти 100 обысков. При этом источники сообщают, что обыски проходят и у активистов движения «Голос». Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков утверждает, что сегодня проходит уже более сотни оперативных мероприятий.