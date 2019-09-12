Мэр Нижнего Тагила объявил о назначении Копысова на должность зама по строительству

В течении дня это согласовывали, и буквально только что стало известно, что уже завтра Егор Владимирович будет представлен как новый замглавы города по строительству,рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

По словам Владислава Пинаева, Егор Копысов более чем достоин назначения, поскольку зарекомендовал себя как высококлассный специалист.

Ему не потребуется много времени, чтобы освоиться в новой должности, он прекрасно знает сферу городского хозяйства, наладил конструктивные взаимоотношения с ресурсниками, владеет деловым документооборотом, системой работы с обращениями граждан,сказал TagilCity.ru мэр.