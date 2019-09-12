Мэр Нижнего Тагила объявил о назначении Копысова на должность зама по строительству
На пост заместителя главы Нижнего Тагила по строительству мэром Владиславом Пинаевым согласована кандидатура Егора Копысова, сообщила TagilCity.ru пресс-служба администрации. Завтра Егора Копысова, который пока возглавляет управление жилищного и коммунального хозяйства, представят в новой должности.
В течении дня это согласовывали, и буквально только что стало известно, что уже завтра Егор Владимирович будет представлен как новый замглавы города по строительству,рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.
По словам Владислава Пинаева, Егор Копысов более чем достоин назначения, поскольку зарекомендовал себя как высококлассный специалист.
Ему не потребуется много времени, чтобы освоиться в новой должности, он прекрасно знает сферу городского хозяйства, наладил конструктивные взаимоотношения с ресурсниками, владеет деловым документооборотом, системой работы с обращениями граждан,сказал TagilCity.ru мэр.
Напомним, прежде эту должность занимал Владимир Юрченко. Однако летом 2019 года на него посыпались жалобы из-за слишком медленного хода работ по благоустройству города, в частности строительства школы № 100, а также футбольного поля в Центре образования № 1. В августе Юрченко был отстранен, а после сам подал заявление на увольнение.