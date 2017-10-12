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Новости Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области не вошел в топ самых влиятельных глав регионов (ФОТО)

12 октября 2017, 12:30Добавить новость
Россия,Свердловская область,рейтинг,губернатор,влиятельность,политика,Евгений Куйвашев,Рамзан Кадыров,Сергей Собянин

Евгений Куйвашев не вошел в топ-10 самых влиятельных глав регионов России по данным на сентябрь 2017 года.

Тройку лидеров возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, отметим, что градоначальник уже не первый раз занимает лидирующую позицию. За ним следуют глава Республики Чечня Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Якушев Владимир.

Губернатор Свердловской области занял 17 место в рейтинге влиятельности, поднявшись на одну позицию, в сравнении с данными, полученными в августе 2017 года.


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Рейтинг предоставлен Агентством политических и экономических коммуникаций

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