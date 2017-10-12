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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский депутат Андрей Обельчак получил новую должность

12 октября 2017, 18:30Добавить новость
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Депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Обельчак получил должность директора бюджетного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений».

11 октября экс-директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак покинул прежнее место работы. Сейчас он будет занимать должность директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений», пишет «Тагильский рабочий».

Основной целью компании является управление использованием нежилого городского фонда. В администрации отметили, что в ближайшее время фонд проведет большую работу по увеличению энергоэффективности детских садов и школ, чем и будет руководить новый директор.

В МУП «Нижнетагильские тепловые сети» исполнять обязанности директора вместо Андрея Обельчака будет другой депутат городской думы – Михаил Кручинин.

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