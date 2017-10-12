Нижнетагильский депутат Андрей Обельчак получил новую должность

11 октября экс-директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак покинул прежнее место работы. Сейчас он будет занимать должность директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений», пишет «Тагильский рабочий».





Основной целью компании является управление использованием нежилого городского фонда. В администрации отметили, что в ближайшее время фонд проведет большую работу по увеличению энергоэффективности детских садов и школ, чем и будет руководить новый директор.





В МУП «Нижнетагильские тепловые сети» исполнять обязанности директора вместо Андрея Обельчака будет другой депутат городской думы – Михаил Кручинин.