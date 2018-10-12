Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин отправлен в отставку

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Вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин был отправлен в отставку главой города Александром Высокинским.
Сюжеты: Екатеринбург
Документ об увольнении пока не был размещен в официальных источниках. Однако Znak.com, ссылаясь на своих инсайдеров в мэрии, утверждает, что распоряжение об увольнении уже подписано.
Также стало известно, что в отставку будет отправлен вице-мэр по благоустройству Евгений Архипов. Документы будут опубликованы в начале следующей недели.
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