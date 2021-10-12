Депутат Малых из Тагила стал заместителем председателя комитета по экологии в ЗакСО

Депутат Малых из Тагила стал заместителем председателя комитета по экологии в ЗакСО
Депутат Малых из Тагила стал заместителем председателя комитета по экологии в ЗакСО
Сегодня, 13:07ПолитикаФото: страница Вячеслава Малых в Instagram
Тагильский депутат Вячеслав Малых, который выдвигался по партийному списку «Единой России», стал заместителем председателя комитета по экологии в ЗакСО Свердловской области.

По словам Вячеслава Малых, 8 октября состоялось его первое собрание в качестве депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Я был избран заместителем председателя комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. А руководить им будет Сергей Владимирович Никонов,сообщил депутат на своей странице в Instagram.

Также он отметил, что комитет, в котором ему придется работать, сформирован впервые.

Напомним, Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», согласно которой к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизится на 20%. Однако с 2018 года, по данным реестра Росгидромета, качество воздуха в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году — «повышенное», в 2020 году увеличилось до «высокого». Также в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.

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