ЕСПЧ поставил точку в споре уральского блогера и правительства Азербайджана

Блогер из Екатеринбурга Александр Лапшин отсудил в ЕСПЧ 30 тысяч евро у правительства Азербайджана. История тянулась пять лет.

Европейский суд по правам человека во второй раз встал на сторону уральского блогера в его деле против правительства Азербайджана. 20 мая правительство бывшей союзной республики признали виновным по нескольким эпизодам — незаконном аресте, пытках и покушении в бакинской тюрьме на убийство Лапшина. С таким решением представители Азербайджана не согласились и подали повторный иск, однако его ЕСПЧ не удовлетворил, пишет ЕАН. По решению суда страна-виновник по делу обязана выплатить блогеру 30 тысяч евро. История Александра Лапшина берет начало в 2011 году — блогер высказался по щекотливой для азербайджанцев теме Нагорного Карабаха. В итоге сверловчанина занесли в «черный список» страны. В 2016 его арестовали в Минске и по запросу Азербайджана передали в Баку — годом ранее Лапшин по своему украинскому паспорту бывал в горной стране, однако из-за разницы в написании имен его местные пограничники не опознали. Годом позднее уральцу предъявили обвинение в нарушении закона «О государственной границе» и объявили в международный розыск. В итоге бакинский суд признал свердловчанина в 2017 году виновным и приговорил его к трем годам колонии. Азербайджанские власти объявили, что я пытался совершить самоубийство, и после этого президент Ильхам Алиев подписал указ о помиловании. Но никакого самоубийства не было. Ночью в одиночку, где я сидел, вошли четверо в масках, набросились на меня, а очнулся я через три дня в реанимации бакинской ЦГБ. Представители российского посольства боролись за меня с самого начала, рассказал ЕАН Александр Лапшин. На суде блогер вины не признавал, ссылаясь на то, что является обычным путешественником. Российское дипконсульство навещало арестанта два раза в месяц. После освобождения Лапшин прошел полное обследование, в результате которого судебные медики подтвердили попытки убийства свердловчанина. Напомним, ЕСПЧ оправдал полицейского из Екатеринбурга, который решил уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо своей супруги. Тогда мужчину уволили из правоохранительных органов, однако Европейский суд восстановил права свердловчанина. Увольнение хотевшего уйти в декрет свердловского полицейского ЕСПЧ назвал незаконным

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