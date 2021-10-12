Константин Захаров вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли

Константин Захаров вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли

Константин Захаров вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли

Сегодня, 21:13
Политика
Фото: личная страница Константина Захарова в Instagram
Константин Захаров, одержавший победу на выборах депутатов Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа, вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли.

Захаров рассказал, что с утра 12 октября посетил собрание фракции, после первое пленарное заседание восьмого созыва Государственной Думы и побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Георгиевском зале Кремля. С сегодняшнего дня депутаты восьмого созыва вступили в свои полномочия. Об этом Константин Захаров сообщил на своей личной странице в Instagram.

По его словам, первоочередной задачей осенней сессии является обсуждение и принятие внесенного в Думу законопроекта о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Всем понятно, что этот важный документ должен будет максимально учесть и обеспечить поставленные президентом России задачи,отметил Захаров.

Фото:личная страница Константина Захарова в Instagram

Напомним, Константин Захаров победил на выборах депутатов Государственной думы России от Нижнетагильского одномандатного округа № 171. Он получил 67,77 тысячи голосов избирателей. В Госдуме РФ он будет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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