Константин Захаров вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли

Захаров рассказал, что с утра 12 октября посетил собрание фракции, после первое пленарное заседание восьмого созыва Государственной Думы и побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Георгиевском зале Кремля. С сегодняшнего дня депутаты восьмого созыва вступили в свои полномочия. Об этом Константин Захаров сообщил на своей личной странице в Instagram.
По его словам, первоочередной задачей осенней сессии является обсуждение и принятие внесенного в Думу законопроекта о федеральном бюджете на ближайшие три года.
Всем понятно, что этот важный документ должен будет максимально учесть и обеспечить поставленные президентом России задачи,отметил Захаров.
Напомним, Константин Захаров победил на выборах депутатов Государственной думы России от Нижнетагильского одномандатного округа № 171. Он получил 67,77 тысячи голосов избирателей. В Госдуме РФ он будет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский.