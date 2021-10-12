Константин Захаров вошел в комитет Госдумы по промышленности и торговли

Захаров рассказал, что с утра 12 октября посетил собрание фракции, после первое пленарное заседание восьмого созыва Государственной Думы и побывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Георгиевском зале Кремля. С сегодняшнего дня депутаты восьмого созыва вступили в свои полномочия. Об этом Константин Захаров сообщил на своей личной странице в Instagram.