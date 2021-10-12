В Европе хотят полной интеграции энергетического рынка Украины в ЕС

Как пишет 360tv.ru, несколько недель назад еврокомиссар Кадри Симсон провела встречу в Брюсселе с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление.
«Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — сказала Кадри Симсон.
Она отметила: помимо остальных моментов, процедура включает в себя синхронизацию электросетей.
12 октября на саммите ЕС — Украина, помимо прочего, должны поднять вопросы энергетики.
В ближайшее время планируется передать Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро.