В Европе хотят полной интеграции энергетического рынка Украины в ЕС

В ЕС назвали одну из основных целей сотрудничества с Украиной в энергетической сфере. Речь идет о полной интеграции энергетического рынка страны в Евросоюз.

Как пишет 360tv.ru, несколько недель назад еврокомиссар Кадри Симсон провела встречу в Брюсселе с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее заявление. «Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС», — сказала Кадри Симсон. Она отметила: помимо остальных моментов, процедура включает в себя синхронизацию электросетей. 12 октября на саммите ЕС — Украина, помимо прочего, должны поднять вопросы энергетики. В ближайшее время планируется передать Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро.

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