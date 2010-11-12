Новый сенатор от Свердловской области будет заниматься вопросами промышленной политики и ЖКХ

Пресс-секретарь Чернецкого Константин Пудов сообщил в своем блоге, что в комиссии по ЖКХ сенатор будет отвечать за градостроительство, архитектуру, ЖКХ и энергоэффективность. В свою очередь, в комитете по промышленной политике Аркадий Чернецкий будет курировать металлургию и машиностроение, отмечает Интерфакс-Урал.