Новый сенатор от Свердловской области будет заниматься вопросами промышленной политики и ЖКХ
12 ноября 2010, 18:24ПолитикаАнка
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Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, назначенный в Совет Федерации от законодательной власти Свердловской области, будет работать в составе комитета по промышленной политике и в комиссии по жилищной политике и ЖКХ.
Пресс-секретарь Чернецкого Константин Пудов сообщил в своем блоге, что в комиссии по ЖКХ сенатор будет отвечать за градостроительство, архитектуру, ЖКХ и энергоэффективность. В свою очередь, в комитете по промышленной политике Аркадий Чернецкий будет курировать металлургию и машиностроение, отмечает Интерфакс-Урал.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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