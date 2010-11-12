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Новый сенатор от Свердловской области будет заниматься вопросами промышленной политики и ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый сенатор от Свердловской области будет заниматься вопросами промышленной политики и ЖКХ

12 ноября 2010, 18:24ПолитикаАнка
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