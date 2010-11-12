От антикризисных мер Свердловская область переходит к модернизации
12 ноября 2010, 18:13ПолитикаАнка
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От антикризисных мер Свердловская область переходит к модернизации
Такое заявление сделал губернатор Александр Мишарин, открывая конференцию «Точки роста Большого Урала: условия новой индустриализации». При этом глава региона озвучил план посткризисного развития Свердловской области. Как передает «Новый Регион», это развитие высокотехнологичных секторов экономики и инфраструктуры.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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