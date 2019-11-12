Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников и друзей взяточников

В соответствии с решением Конституционного суда, в пользу государства может изыматься имущество, если не подтверждена законность денег, на которые оно куплено. Подчеркивается, что речь идет не только о родственниках подсудимых, но и об их друзьях и даже знакомых. За собственниками остается право подтверждения законности средств.

У родственников бывшего замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, изъяли имущество на девять миллиардов рублей (11 квартир в центре Москвы, 16 машин-мест и четыре автомобиля). По мнению защиты Захарченко, таким образом в доход государства можно обратить имущество любого гражданина, заподозренного в связях с коррупционером.

В сентябре адвокат Захарченко Валерия Туникова попросила Минюст объяснить ей, на каком основании изымаются деньги (в 2017 году у Захарченко и его близких изъял и обратили в доход государства 8,5 миллиарда рублей).