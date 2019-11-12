Максим Федосеев назначен новым помощником полпреда в УрФО Николая Цуканова

Известно, что Федосеев закончил Калининградский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника». Свою карьеру начинал в местном самоуправлении — в администрации Гурьевского района. В 2011 году был назначен на пост главы агентства главного распорядителя средств бюджета Калининградской области. Указ о назначении подписал Николай Цуканов, на тот момент являющийся губернатором Калининградской области.