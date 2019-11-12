Максим Федосеев назначен новым помощником полпреда в УрФО Николая Цуканова
Сегодня, 17:10ПолитикаФото: uralfo.gov.ru
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Максим Федосеев стал новым помощником полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, сообщается на официальном сайте полпредства. Ранее этот пост занимал Александр Воробьев.
Известно, что Федосеев закончил Калининградский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника». Свою карьеру начинал в местном самоуправлении — в администрации Гурьевского района. В 2011 году был назначен на пост главы агентства главного распорядителя средств бюджета Калининградской области. Указ о назначении подписал Николай Цуканов, на тот момент являющийся губернатором Калининградской области.
В период с 2015 по 2018 годы Федосеев был зампредом правительства Калининградской области. В августе 2018 года подал в отставку.
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