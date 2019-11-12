В Нижнем Тагиле назначена встреча волонтёров на поиск пропавшего 21-летнего жителя

Молодой человек пропал вечером 8 ноября, когда возвращался домой от друзей с проспекта Мира. Мама Егора обратилась в полицию.

В вечер пропажи Егор был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы и чёрные кроссовки в сетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.