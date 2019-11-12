В Нижнем Тагиле назначена встреча волонтёров на поиск пропавшего 21-летнего жителя
Сегодня, 16:31ПолитикаФото: страница Егора Алерборна ВКонтакте
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Сегодня, 12 ноября, в 18:00 около ТРЦ «Малина» собирают людей для поиска Егора Алерборна, сообщается в группе «МДПС Местоположение Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Молодой человек пропал вечером 8 ноября, когда возвращался домой от друзей с проспекта Мира. Мама Егора обратилась в полицию.
В вечер пропажи Егор был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы и чёрные кроссовки в сетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.
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