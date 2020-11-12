Новый представитель президента в УрФО оценил работу губернатора Свердловской области

Новый представитель президента в УрФО оценил работу губернатора Свердловской области

Сегодня, 17:23ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев намерен встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Мы хорошо знакомы с губернатором. Он в отличных отношениях с министерствами региона. Может решить вопросы на любом уровне. В рамках закона мы будем координировать работу, передает Znak слова Якушева.

Кроме того, полпред рассказал о планах посещения всех регионов Урала. По его словам, при визитах не будет преследоваться цель указать на недостатки в работе. Якушев планирует помогать найти резервы для решения ситуации. А в случае, если работа на каком-либо направлении будет вестить как следует, то он не будет вмешиваться.

Напомним, накануне Владимир Путин отправил в отставку полпреда в УрФО Николая Цуканова. На его должность назначили бывшего министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

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