Новый представитель президента в УрФО оценил работу губернатора Свердловской области

Кроме того, полпред рассказал о планах посещения всех регионов Урала. По его словам, при визитах не будет преследоваться цель указать на недостатки в работе. Якушев планирует помогать найти резервы для решения ситуации. А в случае, если работа на каком-либо направлении будет вестить как следует, то он не будет вмешиваться.