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Новости Нижнего Тагила

День президента в России будет праздноваться 18 марта

12 декабря 2017, 07:30Добавить новость
выборы,конкурс,концерт,праздник,Путин,Россия,президент
Главы российских регионов по поручению администрации президента превратят день выборов 18 марта в праздник президента. Это, по мнению высшего руководства, должно повысить явку.

Тема о явке на выборы была поднята на прошедшем кремлевском семинаре в Подмосковье.

Конкретных поручений губернаторам дано не было, однако, как уверяют присутствующие, схема вполне ясна. Ход мероприятий будет примерно таков: концерты, развлечения для детей и взрослых, продажа еды, сувениров и других товаров.

Помимо советов по развлекательной части, глав регионов предупредили, что выборы должны пройти прозрачно и чисто, а, самое главное, законно. Абсолютная легитимность - основной принцип будущих выборов президента, передает издание Новые известия.

 
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