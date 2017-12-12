День президента в России будет праздноваться 18 марта

Тема о явке на выборы была поднята на прошедшем кремлевском семинаре в Подмосковье.





Конкретных поручений губернаторам дано не было, однако, как уверяют присутствующие, схема вполне ясна. Ход мероприятий будет примерно таков: концерты, развлечения для детей и взрослых, продажа еды, сувениров и других товаров.





Помимо советов по развлекательной части, глав регионов предупредили, что выборы должны пройти прозрачно и чисто, а, самое главное, законно. Абсолютная легитимность - основной принцип будущих выборов президента, передает издание Новые известия.