Депутаты из гордумы Екатеринбурга могут лишиться мандатов по требованию прокуратуры

Так, надзорное ведомство подготовило иск, в котором признается недействительность решения гордумы о сохранении мандатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина.



Известно, что Михаил Гаранин обладает счётом во французском банке, а Владимир Смирнов не внёс в декларацию о доходах одну из своих квартир, пишет издание «Вечерние ведомости».



Сообщается, что за год из-за таких нарушений мандаты потеряли 14 депутатов Свердловской области.