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Новости Нижнего Тагила

Депутаты из гордумы Екатеринбурга могут лишиться мандатов по требованию прокуратуры

12 декабря 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,нарушение,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд
Два депутата из городской думы Екатеринбурга, по мнению прокуратуры региона, незаконно занимают свои места.

Так, надзорное ведомство подготовило иск, в котором признается недействительность решения гордумы о сохранении мандатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина.

Известно, что Михаил Гаранин обладает счётом во французском банке, а Владимир Смирнов не внёс в декларацию о доходах одну из своих квартир, пишет издание «Вечерние ведомости».

Сообщается, что за год из-за таких нарушений мандаты потеряли 14 депутатов Свердловской области.

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