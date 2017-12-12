Свердловская область оказалась лидером по сомнительным закупкам к ЧМ-2018 (ФОТО)

Свердловская область является лидером по наличию сомнительных закупок к чемпионату мира по футболу 2018 суммой более 28 миллионов.

Организация по борьбе с коррупцией провела анализ на закупки для ремонта дорог к ЧМ-2018, в частности, были рассмотрены все контракты на проведение дорожных работ.



Из проверенных 1535 госзакупок нарушения обнаружены в 435 закупках с общей суммой 97 млрд На первом месте по наличию сомнительных закупок оказалась Свердловская область. Из всех контрактов на ремонт дорог суммой 55,3 млрд, нарушения выявлены в контрактах на сумму 28,3 млрд.



Самое распространенное нарушение - это установление дополнительных требований к участникам госзакупок. В Свердловской области данные нарушения обнаружили в 29 госзакупках в 2016 году, а в 2017 уже ни в одной, сообщает Политсовет.





Фото: сайт Transparency International