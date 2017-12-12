-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
ночь: -13
утро: -13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.84 - 0.39
EUR 69.30 - 0.5
Новости Нижнего Тагила

Свердловская область оказалась лидером по сомнительным закупкам к ЧМ-2018 (ФОТО)

12 декабря 2017, 19:30Добавить новость
нарушение,Свердловская область,коррупция,ЧМ-2018,контракт,госзакупки,ремонт дорог

Свердловская область является лидером по наличию сомнительных закупок к чемпионату мира по футболу 2018 суммой более 28 миллионов.

Организация по борьбе с коррупцией провела анализ на закупки для ремонта дорог к ЧМ-2018, в частности, были рассмотрены все контракты на проведение дорожных работ.

Из проверенных 1535 госзакупок нарушения обнаружены в 435 закупках с общей суммой 97 млрд На первом месте по наличию сомнительных закупок оказалась Свердловская область. Из всех контрактов на ремонт дорог суммой 55,3 млрд, нарушения выявлены в контрактах на сумму 28,3 млрд.

Самое распространенное нарушение - это установление дополнительных требований к участникам госзакупок. В Свердловской области данные нарушения обнаружили в 29 госзакупках в 2016 году, а в 2017 уже ни в одной, сообщает Политсовет.

нарушение,Свердловская область,коррупция,ЧМ-2018,контракт,госзакупки,ремонт дорог

Фото: сайт Transparency International

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Свердловские дорожники укладывают асфальт на снег (ФОТО)
25 октября, 11:30
3 5
Опасные пешеходные переходы в Сысерти будут отремонтированы по решению суда
17 октября, 15:00
0 0
Депутаты из гордумы Екатеринбурга могут лишиться мандатов по требованию прокуратуры
сегодня, 09:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 95
Подписаться на новости