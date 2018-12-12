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Мэр Екатеринбурга о главе Горздрава Дорнбуше: «Дальше будем смотреть на его работу»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Екатеринбурга о главе Горздрава Дорнбуше: «Дальше будем смотреть на его работу»

Сегодня, 10:08ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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