Мэр Екатеринбурга о главе Горздрава Дорнбуше: «Дальше будем смотреть на его работу»

11 декабря после заседания гордумы, на котором было утверждено обращение к губернатору Свердловской области с просьбой оказать содействие в строительстве 8 онкоцентров в Екатеринбурге, начальник Управления здравоохранения администрации города Александр Дорнбуш был вызван к Александру Высокинскому.

По информации из источника Just Media, мэр Екатеринбурга заявил, что необходимо отправить обращение на доработку, с чем Дорнбуш не согласился. Он отказался ждать следующего заседания и выступил за то, чтобы направить обращение губернатору немедленно.

После данного инцидента в СМИ появились слухи, что Высокинский отправил главу Горздрава в отставку. Однако их опроверг спикер гордумы Игорь Володин, который сообщил, что говорил на тему Дорнбуша с мэром Екатеринбурга.