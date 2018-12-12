Право на ошибку: Куйвашев прокомментировал возврат Глацких в свердловский департамент
Сегодня, 19:35ПолитикаФото: департамент информполитики губернатора Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал возвращение директора свердловского департамента Ольги Глацких. Глава сказал, что «люди имеют право на ошибку».
По мнению губернатора, любой человек способен оступиться в жизни, поэтому ошибку Ольги Глацких можно простить. При этом, ее слова не нанесли реального ущерба. Чиновницу нельзя уволить из-за одной фразы, так как эта причина не является основанием для расторжения трудового договора, об этом написал Куйвашев в социальных сетях.
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Губернатор также подчеркнул, что данный случай станет уроком для всех чиновников и для него самого.
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