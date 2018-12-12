Право на ошибку: Куйвашев прокомментировал возврат Глацких в свердловский департамент

По мнению губернатора, любой человек способен оступиться в жизни, поэтому ошибку Ольги Глацких можно простить. При этом, ее слова не нанесли реального ущерба. Чиновницу нельзя уволить из-за одной фразы, так как эта причина не является основанием для расторжения трудового договора, об этом написал Куйвашев в социальных сетях.