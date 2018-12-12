Турчак и Куйвашев осудили мэрию Екатеринбурга за повышение зарплат главе и депутатам
Федеральные власти потребовали пересмотреть решение о повышении заработной платы Александру Высокинскому и депутатам гордумы. С таким же требованием обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По мнению секретаря президиума совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, повышение заработной платы мэру Екатеринбурга на 40% и депутатам на 33% - «выходит за рамки морального понимания». В качестве доводов спикер Москвы напомнил, что средняя зарплата по региону едва превышает 30 тысяч рублей, в тот момент, когда ежемесячный уровень доходов главы Екатеринбурга 340 тысяч рублей.
В связи с этим Турчак поручил Ивану Квитке проследить, чтобы решение было отменено в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что чиновники могут повысить себе заработную плату на столько, на сколько повышают бюджетникам.
Кроме того, с требованием пересмотреть решение к членам президиума обратился глава региона Евгений Куйвашев, который также заявил, что справедливым повышением уровня оплаты труда для чиновников является увеличение его на 4%, что соответствует ежегодному уровню индексации зарплат, сообщает ТАСС.
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