Дума Екатеринбурга впервые проголосует за использование средств на ее содержание

Формальная причина для такого решения — желание депутатов урегулировать споры о необходимости информационной поддержки и предоставления новых кабинетов. Многие подписали письмо, в котором выражен отказ покидать рабочие места. Часть депутатов отказалась размещать свои материалы в прессе за деньги бюджета.

Ранее этими средствами распоряжался спикер городской думы Игорь Володин, но сегодня комиссия по бюджетной политике предложила лишить его этой возможности.

Кроме того, Володин во время выступления заявил, что письма с подписями к нему не поступали, а отказ депутатов от доли, предназначенной для размещения материалов в СМИ, не подкрепляется документами.

Как пишет URA.RU, со слов опрошенных депутатов, реальной причиной такого поступка является начало процесса по его отставке.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников рассказал, что о спикергейте говорить рано, но он подтвердил, что недовольство работой Володина действительно имеется.

Сам Игорь Володин считает, что для его статуса угрозы нет. Он утверждает, что недовольство выражают только несколько депутатов.

У нас коллегиальный орган. Пускай они ставят вопросы, которые их интересуют, официально. Если они добьются, что за их решения проголосует большинство депутатов, то они будут исполнены, заявил он.