Мишарин назначил экс-главу департамента информполитики своим советником
13 января 2010, 18:22ПолитикаArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин освободил от должности директора департамента информационной политики Вадима Дубичева.
Как сообщил Накануне.RU сам Вадим Дубичев, в настоящее время он занимает пост советника губернатора Среднего Урала. В то же время Алексей Сотсков назначен заместителем руководителя администрации главы региона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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