ЛДПР: Раскрутка ролика с Жириновским – заказ администрации губернатора

Очевидно же, что это видео направлено на «слив» президентской кампании сучастием Владимира Вольфовича. Ведь среди уральцев ЛДПР пользуется большой популярностью. Этот ролик был смонтирован в начале 2000-х годов! И говорится в нем о нашем земляке — Борисе Ельцине, который развалил Союз, развязал войну в Чечне, приватизацию, дефолт 98 года! Это что ли умные поступки? -- сказал Ряпасов.