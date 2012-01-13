ЛДПР: Раскрутка ролика с Жириновским – заказ администрации губернатора
13 января 2012, 09:18Политика
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Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Свердловской области Максим Ряпасов прокомментировал видео, в котором лидер партии Владимир Жириновский рассуждает о низком интеллектуальном уровне жителей Урала.
Очевидно же, что это видео направлено на «слив» президентской кампании сучастием Владимира Вольфовича. Ведь среди уральцев ЛДПР пользуется большой популярностью. Этот ролик был смонтирован в начале 2000-х годов! И говорится в нем о нашем земляке — Борисе Ельцине, который развалил Союз, развязал войну в Чечне, приватизацию, дефолт 98 года! Это что ли умные поступки? -- сказал Ряпасов.
Раскрутка видео заказана администрацией губернатора, уверен политик.
Раскрутка такого видео в СМИ — заказ администрации Губернатора, чтобы перед выборами президента и местных дум обозлить наш народ! К счастью, на Урале люди действительно умнеют и на встречах с коллективами я это вижу! -- заключил Максим Ряпасов.
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