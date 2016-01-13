Северная Корея заявила о готовности стереть США с лица земли

Испытание водородной бомбы, которое, по утверждению Пхеньяна, было проведено 6 января, не было призвано запугать или спровоцировать какую-либо страну, говорится в сообщении ЦТАК. Это мероприятие должно было «обеспечить условия для экономического развития страны» и одновременно укрепить потенциал сил ядерного сдерживания, что руководство КНДР считает актуальным на фоне враждебной политики Вашингтона.

В ответ на любой акт агрессии со стороны США ученые и технологи Северной Кореи, по утверждению ЦТАК, готовы «стереть с лица земли всю территорию» этой страны с помощью «ядерных устройств в мегатонны и сотни килотонн».

Также испытание водородной бомбы имеет большое значение в канун 7-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который запланирован на октябрь 2016 года и будет первым подобным собранием правящей партии КНДР за 36 лет.