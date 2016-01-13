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Северная Корея заявила о готовности стереть США с лица земли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Северная Корея заявила о готовности стереть США с лица земли

13 января 2016, 13:15ПолитикаMaurice
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