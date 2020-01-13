«Новые известия»: оценка работы нового Совета по правам человека

Недавно сменился глава Совета по правам человека. Благодаря ротации, расширилось направление деятельности и сфера компетенции органа, а также было усилено взаимодействие с общественными институтами. Кроме того, работа по развитию гражданского общества перешла в новый статус, считают эксперты.

В состав комиссии вошли такие известные личности как Татьяна Мерзлякова — правозащитник, с 2001 года она является уполномоченным по правам человека в Свердловской области, журналист Кирилл Вышинский, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Есть и те, кто ушел в отставку. Так, после критики в адрес губернатора Иркутской области на встрече Совета с Президентом 10 декабря Сергея Левченко отправили в отставку.

Совет по правам человека занимается не только защитой прав и свобод граждан, но и является инструментом влияния общества на власть.

В 2019 году в результате рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб, благодаря поддержке государственных органов различных уровней, орган помог восстановить права более 480 тысячам граждан.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ в 2019 году провел работу по внесению некоторых законодательных норм. Так, были изменены строительные нормы для профилактики выпадения детей из окон. Кроме того, была введена единая система подчиненности организаций для детей-сирот, принято решение о разработке плана с Минтрудом по улучшению работы ДДИ, внедрен проект «Социальный навигатор» (пока обсуждается вопрос о запуске его в Москве и Санкт-Петербурге).

По его же инициативе была устранена практика «разных столов» в школах 14 регионов страны, которая была выявлена при мониторинге питания детей.

При этом, эксперты отметили разницу между тем, как работал Совет по правам человека раньше и как это происходит сейчас.

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК, говорит, что деятельность органа будет эффективнее, если в ходе заседаний будут обсуждаться системные проблемы.

В этом смысле обновлённый состав СПЧ во главе с новым председателем Валерием Фадеевым делает неплохую заявку на эффективность, говорит он.

Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, сказал, что сейчас Совет по правам человека поднимает не те вопросы, что были раньше. Он также утверждает, что они стали не частными, а системными, которые волнуют все общество.

Это внушает оптимизм. Мне вообще кажется, что полное название президентского совета, первая часть которого прошлым созывом была выведена за кадр, оставляя только три буквы «СПЧ», то есть, Совет по правам человека, а важная смысловая нагрузка — «развитие гражданского общества» упускалась, говорит он.

По его мнению, новый состав нацелен на реализацию своих прямых задач, то есть, развитие гражданского общества.

Олег Матвейчев, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», отметил, что первое заседание прошло конструктивно.

Прозвучало самое важное — предложение об амнистии. Оно было конструктивно поддержано. Все те опасения, что всё будет развалено, СПЧ превратится чуть ли не в жандармерию и второе КГБ никак не оправдалось. СПЧ занимается правозащитными проблемами и конструктивно ставит вопросы. Алармизм, который нагнетался, себя не оправдал, говорит Матвейчев.

Пётр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем считает, что вопросы СПЧ поднимает резонансные.

Насколько мы помним главу государства, он редко на месте даёт ответ, но какие-то резонансные вопросы становятся заново на карандаш. Если по сути, то обращает внимание длительность заседания, где поднимались совершенно разный спектр тем. Да, были вопросы про московские протесты, про правоохранительные органы, резонансные уголовные дела, но одновременно явно нарастает составляющая по защите прав не в политической, а в социальной сфере: право граждан на помощь, на внимательное отношение чиновников. Наверное, это станет modus operandi на ближайшие несколько лет, считает он.

Он отметил, что кроме «громких» дел, орган поднимает и социальные вопросы, касающиеся ЖКХ, сохранения разного рода льгот и так далее. Эти проблемы стоят на первом месте по числу обращений граждан.

Дмитрий Гусев, руководитель Bakster Group, политолог, считает, что первое заседание обновленного Совета было менее политизированным.

Если раньше пытались решать конкретные кейсы, то теперь обсуждаются системные вещи, которые волнуют всех. Если чья-та беда, она важна, но волнует конкретного человека или несколько человек, то вчера осуждались структурные вещи. Много разных тем обсудили. Комиссии создали, говорит он.