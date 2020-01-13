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К сентябрю в России разработают закон «О городских агломерациях», сказано в плане законопроектов на текущий год. Изменения могут коснуться и Нижнего Тагила.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Планируется, что закон в декабре 2020 года будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Он предполагает создание единых норм, регламентирующих работу территорий, объединенных в агломерации. В долгосрочной перспективе в Свердловской области планируется создание трех агломераций — «Большой Екатеринбург» (в агломерацию войдут города-спутники), агломерация вокруг Нижнего Тагила и Северная агломерация.
На сегодняшний момент главные цели агломерации нигде не зафиксированы. Для этого необходимо отказаться от личных договоренностей соседствующих территорий и принять понятный всем закон, по которому и следует работать,на форуме «Города России 2030: территория проектов» сообщал экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
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