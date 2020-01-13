В России разработают закон «О городских агломерациях»

Планируется, что закон в декабре 2020 года будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Он предполагает создание единых норм, регламентирующих работу территорий, объединенных в агломерации. В долгосрочной перспективе в Свердловской области планируется создание трех агломераций — «Большой Екатеринбург» (в агломерацию войдут города-спутники), агломерация вокруг Нижнего Тагила и Северная агломерация.