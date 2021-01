Количество заявок на пост мэра Екатеринбурга увеличилось до трех

Количество заявок на должность главы Екатеринбурга возросло до трех. Информация о кандидатах не разглашается до первого заседания конкурсной комиссии.

Оно состоится после 22 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургской городской думы. По данным издания, одним из кандидатов стал общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и предприниматель Евгений Лоскутов. Документы на участие в конкурсе принимаются от всех желающих до 22 января. После этого начнет работать конкурсная комиссия. В нее вошли три человека от представительного органа власти и три — от губернатора Свердловской области. Сам конкурс пройдет 1 февраля 2021 года. Напомним, в декабре 2020 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский был отправлен в отставку. Временно на его место назначен первый заместитель мэра Алексей Орлов, который ранее занимал должность первого заместителя губернатора региона.

