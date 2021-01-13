Количество заявок на пост мэра Екатеринбурга увеличилось до трех

Документы на участие в конкурсе принимаются от всех желающих до 22 января. После этого начнет работать конкурсная комиссия. В нее вошли три человека от представительного органа власти и три — от губернатора Свердловской области. Сам конкурс пройдет 1 февраля 2021 года.