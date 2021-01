Заместитель министра транспорта России Юрий Цветков был освобожден от должности премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Причиной стала личная просьба Цветкова. Юрий Цветков Photo: официальный сайт Министерства транспорта России Ранее стало известно, что бывший генеральный директор по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов был назначен новым заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение было опубликовано 30 декабря 2020 года.

