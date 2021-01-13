На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка

На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка

Сегодня, 14:30ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
На конкурс по определению главы Екатеринбурга была подана четвертая заявка. Кандидатом стал городской активист Сергей Тиунов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он предложил горожанам массово участвовать в конкурсе.

Он считает, что комиссия должна быть завалена заявлениями, чтобы выразить возмущение властями. Также Тиунов не согласен, что на пост исполняющего обязанности главы города назначен Алексей Орлов.

Сергей Тиунов известен как правозащитник и оппонент действующих властей. В 2017 году он получил наказание в виде 30 часов общественных работ за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Это решение активист обжаловал в Европейском суде по правам человека.

Напомним, на конкурс было подано еще три заявки. Двое кандидатов являются бизнесменами и один — советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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