На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка

На конкурс по определению главы Екатеринбурга была подана четвертая заявка. Кандидатом стал городской активист Сергей Тиунов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также он предложил горожанам массово участвовать в конкурсе. Он считает, что комиссия должна быть завалена заявлениями, чтобы выразить возмущение властями. Также Тиунов не согласен, что на пост исполняющего обязанности главы города назначен Алексей Орлов. Сергей Тиунов известен как правозащитник и оппонент действующих властей. В 2017 году он получил наказание в виде 30 часов общественных работ за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Это решение активист обжаловал в Европейском суде по правам человека. Напомним, на конкурс было подано еще три заявки. Двое кандидатов являются бизнесменами и один — советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

