На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка

Сергей Тиунов известен как правозащитник и оппонент действующих властей. В 2017 году он получил наказание в виде 30 часов общественных работ за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Это решение активист обжаловал в Европейском суде по правам человека.