Глава Каменского района получил «нагоняй» от губернатора Куйвашева

Вопрос по газификации 12 населенных пунктов в Каменском районе Свердловской области попал в поле зрения главы региона Евгения Куйвашева после того, как эту проблему анонсировали на пресс-конференции местные журналисты.
Глава района почему не обращается? Из всех глав районов, которые обратились ко мне, Каменского нет, с удивлением сказал губернатор.
При этом, по информации СМИ района, проект газификации 12 населенных пунктов уже готов. Осталось только вложить 222 миллиона рублей в строительство газопровода. Финансирование ждут от областных властей.