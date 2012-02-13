В.Исаева: «Для решения проблем молодежи в Нижнем Тагиле нужна инициатива самой молодежи»

В первую очередь он поинтересовался у мэра Валентины Исаевой, присутствовавшей на собрании, почему в городе так мало делается для молодых тагильчан. Валентина Павловна ответила, что готова поддержать благие начинания в решении проблем молодежи, но для этого сами молодые люди должны проявлять инициативу. Депутат пообещал поднимать проблемные вопросы и, обдумав пути их решения, обращаться за помощью к главе города.