В.Исаева: «Для решения проблем молодежи в Нижнем Тагиле нужна инициатива самой молодежи»
На заседании членов штаба в поддержку В.В Путина депутат молодежного парламента Свердловской области Алексей Обухов поднял «проблемные» вопросы молодежи Нижнего Тагила.
В первую очередь он поинтересовался у мэра Валентины Исаевой, присутствовавшей на собрании, почему в городе так мало делается для молодых тагильчан. Валентина Павловна ответила, что готова поддержать благие начинания в решении проблем молодежи, но для этого сами молодые люди должны проявлять инициативу. Депутат пообещал поднимать проблемные вопросы и, обдумав пути их решения, обращаться за помощью к главе города.
Далее Алексей Обухов обратил внимание на отсутствие поддержки малого бизнеса Нижнего Тагила. Ему парировал президент Торгово-промышленной палаты города Борис Соколов.
Зачастую выдача грантов очень расслабляет граждан. У них пропадает стимул развиваться самостоятельно. Взамен выдачи грантов малому предпринимательству мы планируем предоставлять гранты малому и среднему бизнесу. Только на этот раз они будут выдаваться не всем подряд, а только авторам тех проектов, которые востребованы на рынке рассказал Борис Соколов.
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