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В.Исаева: «Для решения проблем молодежи в Нижнем Тагиле нужна инициатива самой молодежи»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В.Исаева: «Для решения проблем молодежи в Нижнем Тагиле нужна инициатива самой молодежи»

13 февраля 2012, 16:40Политика
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