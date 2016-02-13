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На 70 участников пришлось 30 полицейских: митинг в Нижнем Тагиле собрал в 10 раз меньше людей, чем планировалось
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На 70 участников пришлось 30 полицейских: митинг в Нижнем Тагиле собрал в 10 раз меньше людей, чем планировалось

13 февраля 2016, 13:50ПолитикаДенис Таратонов
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