На 70 участников пришлось 30 полицейских: митинг в Нижнем Тагиле собрал в 10 раз меньше людей, чем планировалось

Нижнетагильская полиция сообщает, что для обеспечения правопорядка на место проведения митинга было направлено 30 сотрудников. По оценкам полиции, на митинге присутствовало порядка 70 человек, поэтому стражи порядка не столкнулись с какими-либо трудностями. Такое большое количество полицейских для охраны столь малого количества людей было разве что в день приезда Владимира Путина в Нижний Тагил.