На 70 участников пришлось 30 полицейских: митинг в Нижнем Тагиле собрал в 10 раз меньше людей, чем планировалось
13 февраля 2016, 13:50ПолитикаДенис Таратонов
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Полиция Нижнего Тагила отчиталась об успешном обеспечении правопорядка на митинге, прошедшем у Нижнетагильского машиностроительного техникума. Он, напомним, поднимал проблему массовых сокращений на УВЗ, а также повышений тарифов ЖКХ. Планировалось, что в митинге примет участие 700 человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильская полиция сообщает, что для обеспечения правопорядка на место проведения митинга было направлено 30 сотрудников. По оценкам полиции, на митинге присутствовало порядка 70 человек, поэтому стражи порядка не столкнулись с какими-либо трудностями. Такое большое количество полицейских для охраны столь малого количества людей было разве что в день приезда Владимира Путина в Нижний Тагил.
Принимая во внимание указанные цифры, можно говорить о провале проведения митинга в Нижнем Тагиле.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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