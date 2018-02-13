Стройка новой школы на ГГМ вошла в маршрут Евгения Куйвашева по Нижнему Тагилу

Строительство школы на 1200 мест начато в конце 2017 года в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ. В разговоре с губернатором было отмечено, что Гальяно-горбуновский массив активно застраивается. Глава города Сергей Носов отметил, что строительство школы именно в этом районе выбрано не случайно, район развивается, а школ не хватает.

Запуск школ необходим, чтобы появились свободные места для возможности проведения капитального ремонта в остальных школах. Потому что сейчас дети учатся не только во вторую смену. 1 сентября 2019 года планируется запуск школы на Муринских прудах отметил Сергей Носов.

Представитель подрядчика ООО «УралИнжиниринг» рассказал о будущей планировке здания: на территории школы будет выстроен стадион, в самой школе будут оборудованы 5 спортзалов.

Евгению Куйвашеву рассказали, что сейчас строительная организация начала подготовку площадки и завоз материалов для возведения инженерных сетей. Окончание строительства инженерной инфраструктуры запланировано на апрель 2018 года. В мае произойдет монтаж монолитного каркаса здания, а в начале отопительного сезона запланирована отделка школы.