Вячеслав Малых из Нижнего Тагила поборется за звание «Лучшего депутата» в области

В 2019 году депутаты на одном из заседаний единогласно поддержали двух представителей Нижнетагильской городской думы.

Так, за звание «Лучшего депутата» поборется Вячеслав Малых, работающий в избирательном округе №11.

Всегда учитывается комплекс факторов, когда выбирают кандидатуру на конкурс. Помимо прочего нужно желание, согласие депутата на участие в этом конкурсе, ведь никто заставить участвовать не может. У Вячеслава Владимировича очень интересный, хороший округ. Он много делает для избирателей. Округ ему достался от Щетникова Владимира Васильевича, там созданы хорошие традиции взаимодействия с избирателями, всегда используются интересные формы общения – и раньше, и сейчас. Почему бы и не Малых?поделилась с редакцией TagilCity.ru пресс-секретарь думы Наталья Масальская.

Главный специалист организационного отдела Олеся Верютина по предложению председателя думы Алексея Пырина и руководителя аппарата Валерия Зябочкина была выдвинута на участие в номинации «Лучший муниципальный служащий».

Олеся Юрьевна Верютина из организационного отдела была выдвинута в номинации «Лучший муниципальный служащий». Она ведёт у нас комиссию по городскому хозяйству. Естественно, 80% обращений жителей касается именно этой сферы, поэтому решили этого специалиста представить на конкурсе, отметила Наталья Масальская.