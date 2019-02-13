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Вячеслав Малых из Нижнего Тагила поборется за звание «Лучшего депутата» в области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вячеслав Малых из Нижнего Тагила поборется за звание «Лучшего депутата» в области

Вчера, 12:17ПолитикаЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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