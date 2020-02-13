Губернатор Калужской области ушел в отставку

Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2000 года. Временно исполняющим обязанности губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша. Сегодня Владимир Путин провел с ним встречу. Нового губернатора выберут 13 сентября в единый день голосования.