Губернатор Калужской области ушел в отставку

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Президент России принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сообщает пресс-служба Кремля.
Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2000 года. Временно исполняющим обязанности губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша. Сегодня Владимир Путин провел с ним встречу. Нового губернатора выберут 13 сентября в единый день голосования.
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