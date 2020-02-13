Павел Креков: «Около 9% свердловчан живут за чертой бедности»
Сегодня, 14:13ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Примерно 9% жителей Свердловской области находятся за чертой бедности, то есть получают доход ниже прожиточного минимума, об этом на заседании областного правительства сообщил вице-губернатор Павел Креков, пишет «Уралинформбюро».
В настоящий момент для улучшения положения граждан свердловские власти разрабатывают «социальный контракт», который будет заключаться с малоимущими. Он предполагает выдачу субсидий для открытия собственного дела, профессиональное обучение и иные меры, позволяющие гражданам выйти на самообеспечение.
Согласно официальной статистике, в 2019 году в Свердловской области проживали 4,31 миллиона граждан, таким образом, за чертой бедности находятся более 380 тысяч уральцев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей