Павел Креков: «Около 9% свердловчан живут за чертой бедности»

В настоящий момент для улучшения положения граждан свердловские власти разрабатывают «социальный контракт», который будет заключаться с малоимущими. Он предполагает выдачу субсидий для открытия собственного дела, профессиональное обучение и иные меры, позволяющие гражданам выйти на самообеспечение.