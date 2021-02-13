Куйвашев уволил замминистра экономики Свердловской области Корюкова

Информацию подтвердили «Областной газете» в департаменте информационной политики Свердловской области. Срок полномочий Корюкова на занимаемом посту истекает 14 февраля. Официально пока неизвестно, какую должность займет бывший замминистра экономики, однако, по информации СМИ, он станет замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. 18 января с этого поста ушла Марина Андрусь.