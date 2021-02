Куйвашев уволил замминистра экономики Свердловской области Корюкова

Замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков покинул занимаемую должность. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Информацию подтвердили «Областной газете» в департаменте информационной политики Свердловской области. Срок полномочий Корюкова на занимаемом посту истекает 14 февраля. Официально пока неизвестно, какую должность займет бывший замминистра экономики, однако, по информации СМИ, он станет замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. 18 января с этого поста ушла Марина Андрусь. Напомним, 12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении главы Фонда социального страхования Андрея Кигима на должность главы Пенсионного фонда России. Новым главой Пенсионного фонда России станет Андрей Кигим

