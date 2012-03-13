Тагильский «генсек» пытается взять реванш – гордума заДУМАлась

Временные удостоверения о своем статусе тагильские депутаты получили ввоскресенье 11 марта. В торжественной церемонии, кроме председателягоризбиркома Лидии Брызгаловой, приняли участие глава города ВалентинаИсаева и представитель губернатора области Виктор Бабенко. И уже позже, внеформальной обстановке началось обсуждение возможных кандидатур напост нового председателя гордумы.

Как сообщил один из участников встречи «за чашкой чая», единого мненияпо этому вопросу среди депутатов нет: «В городской думе 6 созывапреобладают депутаты-единороссы и их беспартийные выдвиженцы, но именноони представляют и интересы двух конкурирующих в политическом планепромышленных групп – НТМК и УВЗ. Поэтому сложно даже предугадать, чемзакончится «подковерная» борьба за пост председателя». Кстати, навстрече с депутатами Виктор Бабенко выразил уверенность, причем соссылкой на мнение Александра Мишарина, что реальные шансы статьруководителем гордумы есть у лидера городских единороссов АлександраМаслова, уточнил наш собеседник.

Насколько это соответствует действительности, неизвестно. А. Маслов,напомним, баллотировался в депутаты как лидер партсписка «Единой России»и как кандидат по одномандатному округу. По итогам выборов «ЕР» набралапочти 50 процентов голосов избирателей в свою поддержку, получив темсамым 8 из 14 мандатов по единому избирательному округу. Выиграли выборыи кандидаты партии по 13 одномандатным округам, но кроме округа, гдебаллотировался тагильский «генсек», директор ГЛК «Гора Белая» АлександрМаслов. В острой конкурентной борьбе ему пришлось уступить место вгордуме кандидату-самовыдвиженцу, члену Общественной палаты области,врачу Сергею Чеканову. И, считают местные политологи и аналитики, теперьу проигравшего выборы руководителя местного отделения «ЕР» нетморального права претендовать на пост председателя гордумы.

Стоит уточнить, в ходе недавнего официального визита в Нижний ТагилА.Мишарин публично высказал замечание А. Маслову о его «стеснительности»демонстрировать свою принадлежность к партии в разгар предвыборныхбаталий.

По словам политологов Геннадия Колбина и Сергея Мошкина, оптимальнымбыл бы вариант избрания на пост тагильского спикера нейтральнойполитической фигуры, кандидатура которой устроила бы и представителейНТМК, и представителей УВЗ, и даже немногочисленных депутатов от другихпарламентских партий. В числе последних в гордуме – три выдвиженца«Справедливой России», два от КПРФ и один от ЛДПР. И рассчитывать на то,что за лидера местных единороссов с пошатнувшейся репутациейпроголосуют эти политические конкуренты, разумеется, не приходится.

Сами депутаты нейтральными кандидатами на пост спикера называютзавотделением центральной горбольницы Сергея Чеканова, заместителягендиректора по кадрам предприятия «Уралхимпласт» Владимира Антонова идиректора завода металлоконструкций по персоналу и соцполитике ВячеславаГорячкина. Все трое – депутаты гордумы прошлого созыва. Чеканов былзаместителем председателя думской комиссии по соцполитике, Антонов –председателем мандатной комиссии, а Горячкин – заместителем председателябюджетной комиссии.

Лично я на пост спикера не претендую, так как заниматься этимпрофессионально можно только на освобожденной основе, а я – практикующийхирург и не вполне готов отказаться от своей основной работы. С другойстороны, доверие избирателей и коллег-депутатов тоже ко многомуобязывает прокомментировал нашему корреспонденту главный кадровыйвопрос дня С.Чеканов.

А я считаю, спикером надо выбрать Горячкина. Это грамотный, опытныйуправленец. Я с уважением, правда, отношусь и к Антонову, но надоуступать дорогу более молодым людям. Что касается Маслова, то оценку егодеятельности пусть дадут его же партийные товарищи. Я-то ведь – человекбеспартийный считает самый старший по возрасту депутат гордумы,член ОНФ Владимир Щетников.

А между тем, получит ли А. Маслов в дальнейшем поддержку единороссов,тоже пока очень спорный вопрос. Как заявил в эфире «Эко-радио» секретарьрегионального отделения «ЕР» Виктор Шептий, «надо сначала разобраться,почему Маслов проиграл выборы».

Первое заседание представительного органа власти Нижнего Тагила былозапланировано на 15 марта, но вероятнее всего, его придется перенести нанеделю позже, сообщили в аппарате гордумы. Основная причина, надополагать, затянувшиеся по времени консультации при решении главныхоргвопросов. Ведь кроме спикера, тагильским депутатам следуетопределиться и с кандидатурой заместителя председателя гордумы.