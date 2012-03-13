В Нижнем Тагиле выбирают не партии, а персоналии

В результате 20 мест из 27-ми в Гордуме 6-го созыва займут именно единороссы. По одномандатным округам, напомню, 12 из 13-ти мест получили представители Единой России. Лишь на округе №12 лидер местных «единороссов» Александр Маслов уступил беспартийному самовыдвиженцу Сергею Чеканову. На округе №1 победил Андрей Галахов, на округе №2 – Владимир Фурман. Третий округ будет представлять Вадим Раудштейн.

Четвертый —Игорь Базилевич, он-то и станет единственным новичком среди одномандатников. По пятому округу в думу проходит Владимир Антонов, по шестому – Владимир Радаев. На седьмом округе победил Никита Беркутов, на восьмом – Олег Цветков. На округе №9 избиратели отдали голоса Вячеславу Горячкину, на десятом – Алексею Казаринову. По 11-му округу проходит Владимир Щетников, а округ №13 будет представлять Константин Шведов.

По единому городскому округу 4 парламентские партии боролись за 14 мест в городской думе. 10% голосов набрала партия ЛДПР. Она получает одно место, которое займёт лидер списка Владимир Гаёв. Коммунисты опередили либерал-демократов на 5% и получили два кресла. Компартию в думе будут представлять Алексей Кубасов и Александр Петров.

Справедливоросы набрали более 20-ти процентов, у них три мандата. Таким образом, в думу от них проходят Андрей Муринович, Андрей Исаев и Леонид Мартюшев. Партия власти, набравшая 50% голосов, получает 8 мандатов. Первые 8 кандидатов списка «Единой России»: Александр Маслов, Алесей Пырин, Сергей Саранчук, Геннадий Упоров, Станислав Бойко, Олег Бахтеев, Елена Емельянова и Вячеслав Малых.

В итоге фракция Единой России по численности составит 20 человек: 8 списочников и 12 одномандатников. Это результаты, к которым партия стремилась, уверен лидер свердловского отделения Единой России Виктор Шептий. Политолог Сергей Мошкин считает, что результат мог бы быть ещё лучше, если бы единороссы не лукавили и заявили в предвыборной кампании о своей партийной принадлежности. Ведь по сравнению с декабрьскими выборами в Госдуму популярность «Единой России» начала расти. И это нельзя не связать с предвыборной компанией президента.

Позиции справделивороссов, напротив, несколько ослабли. Но то, что за них отдал голос каждый пятый тагильчанин – прекрасный результат, уверен № 2 в списке «Справедливой России» Андрей Исаев.

А вот в ЛДПР не ожидали такого низкого результата по Нижнему Тагилу. Координатор свердловского отделения либерал-демократической партии Максим Ряпасов говорит, что надеялись хотя бы на 20%. Но полученные результат, по его словам, все-таки предсказуемы - все кандидаты были незнакомыми для тагильчан, денег на хорошую рекламную компанию у них не было.

А вот у коммунистов позиции остались неизменными, считает лидер списка нижнетагильского отделения партии Алексей Кубасов.