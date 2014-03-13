Госдума упростит предоставление российского гражданства всем жителям бывшего СССР

Закон предусматривает выдачу российского гражданства всем носителям русского языка, которые имеют по восходящей линии родственников, которые жили на территории РФ или СССР. Условием получения паспорта РФ станет переезд на постоянное место жительства в Россию и отказ от другого гражданства. Гражданство этим людям обещают предоставлять в течение трех месяцев.

В прошлом году в Госдуме уже разрабатывали аналогичный закон, однако тогда он натолкнулся на недовольство общественности. Многие опасались, что этот закон позволит жителям бедных регионов Средней Азии поселиться в России на легальных основаниях вместе с семьями.