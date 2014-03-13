В Нижнем Тагиле побывал Генеральный консул Германии в Екатеринбурге (ФОТО)

На встрече с германской делегацией, в которую также вошли представители компании «ЕГ Фройденберг еГ», руководители муниципалитета обсудили возможности расширения сотрудничества Нижнего Тагила и ФРГ. В частности, речь шла о строительстве на территории города завода по глубокой переработке твердых бытовых отходов, образовательных проектах по изучению немецкого языка, взаимодействии индустриальных музеев Германии и Урала.

Стороны договорились о скорейшей реализации проекта по строительству завода по переработке ТБО. По словам члена правления «ЕГ Фройденберг еГ» Франка Кнауера, он будет введен в строй уже летом 2015 года. В строительство завода немцы инвестируют 21 млн евро.

А в 2016 году, к юбилею средней школы № 32 с углубленным изучением немецкого языка, должно быть построено новое здание для данного образовательного учреждения. Предполагается, что школа переедет в микрорайон «Александровский», где возможно строительство здания, отвечающего всем современным требованиям. Господин консул со своей стороны пообещал оказывать всевозможное содействие, чтобы школа сохранила тот высокий уровень образования, который, по его мнению, есть у образовательного учреждения сегодня.

Ожидается, что уже в этом году начнется большая совместная работа музейщиков Нижнего Тагила и Германии, связанная с развитием индустриальных парков. В Нижний Тагил приедут специалисты музейного дела из разных стран, на конференцию по данному вопросу.

Сергей Носов и Андреас Классен договорились о расширении границ сотрудничества. Господин консул предложил рассмотреть возможность партнерских отношений между городами. Он отметил, что ряд муниципальных образований в Германии хотели бы взаимодействовать таким образом с Нижним Тагилом. Сергей Носов подчеркнул, что примеров побратимских отношений у Тагила много. Развитие подобных связей с Германией пойдут на пользу всем, сообщает пресс-служба Администрации города.