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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в рабочую группу при Высшем совете «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в рабочую группу при Высшем совете «Единой России»

13 марта 2017, 22:30Политика
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