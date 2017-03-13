Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в рабочую группу при Высшем совете «Единой России»

Как сообщили TagilCity.ru официальные источники, Сергей Константинович принял данное предложение. Запрос к тагильскому градоначальнику пришел от имени председателя совета Бориса Грызлова.

Ответ был направлен в партию до 10 марта. Добавим, что одной из основных задач группы станет реализация предвыборной программы партии, сообщает источник.