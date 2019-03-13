Глава общественной палаты Екатеринбурга отказался отчитываться перед депутатами
Сегодня, 14:54ПолитикаФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Глава общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников сообщил о своем нежелании отчитываться перед депутатами.
Сюжеты: Екатеринбург
Разбойников должен был выступить перед депутатами с отмеченном в повестке отчетом. Однако глава ОП заявил, что «не обязан отчитываться перед депутатами», а также обвинил их в нежелании взаимодействовать с общественной палатой.
Подобное заявление возмутило депутата Константина Киселева, он предложил внести поправки в положение о городской палате, которое обязывало бы представителей общественности отчитываться перед парламентариями. Помимо этого, он предложил утвердить возможность отзывать общественников в случае, если они плохо выполняют свою работу, пишет Регнум.
Предложение Киселева поддержал глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев.
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