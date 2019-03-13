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Глава общественной палаты Екатеринбурга отказался отчитываться перед депутатами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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76403 original

Глава общественной палаты Екатеринбурга отказался отчитываться перед депутатами

Сегодня, 14:54ПолитикаФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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