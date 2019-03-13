Организатор ЧМ по футболу в Екатеринбурге уволилась по собственному желанию
Сегодня, 09:29ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий мэрии Екатеринбурга Анна Байчибаева покинула пост.
Сюжеты: Екатеринбург
Чиновница написала заявление по собственному желанию. По неподтвержденной информации, она переходит на работу в правительство Свердловской области, сообщает ZNAK.
Комитет, которым руководила Байчибаева, отвечал за проведение и организацию ЧМ по футболу в столице Урала.
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