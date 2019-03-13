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Организатор ЧМ по футболу в Екатеринбурге уволилась по собственному желанию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Организатор ЧМ по футболу в Екатеринбурге уволилась по собственному желанию

Сегодня, 09:29ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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