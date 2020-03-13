Оппозиционеры анонсировали несогласованный митинг против обнуления сроков президента

Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин рассказал, что организация подавала заявку на согласование митинга, однако в московской мэрии ей в этом отказали.

По его словам, заявку подали с учетом указа о запрете мероприятий численностью более 5 тысяч человек, активисты указали в ней участие 4,9 тысяч человек. Также Фомин обратил внимание на то, что если массовые мероприятия отменяют из-за коронавируса, следует отменить и голосование за поправки в Конституцию.