Оппозиционеры анонсировали несогласованный митинг против обнуления сроков президента
Сегодня, 21:44ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Участники проекта «Нет!» заявили, что 22 марта выйдут на несогласованный митинг в Москве против обнуления президентских сроков, пишет «Ъ».
Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин рассказал, что организация подавала заявку на согласование митинга, однако в московской мэрии ей в этом отказали.
По его словам, заявку подали с учетом указа о запрете мероприятий численностью более 5 тысяч человек, активисты указали в ней участие 4,9 тысяч человек. Также Фомин обратил внимание на то, что если массовые мероприятия отменяют из-за коронавируса, следует отменить и голосование за поправки в Конституцию.
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