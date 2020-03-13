Президент России высказался о размере зарплат топ-менеджеров госкорпораций

Путин сообщил, что общался об этом непосредственно с топ-менеджерами, которые пояснили, что нанимают эффективных иностранных специалистов, востребованных на рынке труда. В свою очередь руководители госкомпаний должны платить таким специалистам зарплату не ниже рыночной.

Президент сравнивает такую ситуацию с зарплатами пилотов, когда их труд в гражданской авиации стал оплачиваться выше из-за того, что авиаперевозчики стали нанимать иностранных граждан. Так, говорит Путин, военные пилоты уходят из военной авиации из-за низкой зарплаты в армии.