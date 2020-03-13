Президент России высказался о размере зарплат топ-менеджеров госкорпораций
Сегодня, 14:05ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом «ТАСС» отметил, что большие зарплаты объясняются рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.
Путин сообщил, что общался об этом непосредственно с топ-менеджерами, которые пояснили, что нанимают эффективных иностранных специалистов, востребованных на рынке труда. В свою очередь руководители госкомпаний должны платить таким специалистам зарплату не ниже рыночной.
Президент сравнивает такую ситуацию с зарплатами пилотов, когда их труд в гражданской авиации стал оплачиваться выше из-за того, что авиаперевозчики стали нанимать иностранных граждан. Так, говорит Путин, военные пилоты уходят из военной авиации из-за низкой зарплаты в армии.
Также Путин в своем интервью признается, что его «коробят» непомерно большие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний, которые выплачиваются из кошельков налогоплательщиков.
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