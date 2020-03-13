В Нижнем Тагиле уволился главный архитектор Вадим Шуванов

Информацию об увольнении чиновника подтвердил заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Он отметил, что Шуванов уволился по собственному желанию, 12 марта он отработал последний день. Исполняющим обязанности назначена его заместитель Ирина Бородина. Как отмечают собеседники издания в горадминистрации, Шуванов допустил срыв сроков реализации некоторых проектов, и к нему «накопился ряд вопросов».