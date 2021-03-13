До 3 лет грозит предпринимателю из Новоуральска за продажу контрафактных сигарет

Дело индивидуального предпринимателя, 1974 года рождения передано в суд, противоправная деятельность была выявлена полицейскими в декабре 2020 года.
По версии следствия, мужчина с ноября по 3 декабря 2020 года незаконно приобрел немаркированные табачные изделия. Он хранил, перевозил и продавал незаконный товар.
В ходе осмотра из торгового объекта на улице Вокзальная сотрудники полиции изъяли 684 немаркированные пачки различных табачных изделий иностранного производства на сумму 114,8 тысячи рублей.
В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле в феврале был оштрафован на 10 тысяч рублей директор магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле за продажу крепкого алкоголя без лицензии.